Mario Giuffredi, agente di Mario Rui, parla ai microfoni di CalcioNapoli24 TV.



Su Mario Rui: “Se riguardate le mie interviste di anni fa ho sempre detto che non si muoveva da Napoli se non quando avrà dimostrato il suo valore o vinto lo Scudetto con il Napoli. Erano dichiarazioni del momento, non è un qualcosa di automatico. Ora se arriverà lo Scudetto come sembra si vedrà cosa succede".



Sulla competizione interna: "Il calciatore vuole sempre giocare, ma devono capire una cosa. Se vogliono giocare sempre lo possono fare in squadre inferiori, mentre in una squadra come il Napoli ci sono 24 titolari. La competizione serve per alzare l’asticella di tutti, perché senza competizione poi rischi di appagarti. Io sono favorevole alla gestione di Spalletti che non sta sbagliando un colpo, avere giocatori importanti ti permette di cambiare spesso ed i risultati danno ragione al mister. Quando si vince poi sono tutti contenti, calciatori in primis”.