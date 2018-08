Federico Pastorello, agente tra gli altri di Alex Meret, portiere del Napoli, ha parlato delle condizioni fisiche del suo assistito a Radio Kiss Kiss Napoli.



Queste le sue dichiarazioni: "Alex ha voglia di rientrare in campo, in teoria potrebbe essere convocabile contro la Lazio. L’infortunio non ha creato grandissimi problemi, è stato un peccato non poterlo utilizzare nelle prime amichevoli, ma il ragazzo ha qualità fuori dal comune. Cavani ha fatto le fortune del Napoli dal punto di vista sportivo e finanziario, ma non immagino De Laurentiis fare un cavallo di ritorno anche visto il suo costo tra cartellino e ingaggio. Sarebbe un’operazione contro la filosofia del club".