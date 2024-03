Napoli, ag. Olivera: 'Ora sta bene, ha tanto da dare'. E la risposta sul futuro...

Lo scorso anno la fascia mancina del Napoli ha visto Mario Rui protagonista. Ottime prestazioni e una titolarità messa poche volte in discussione. Nonostante ciò ha avuto le sue chances anche Olivera, che quest'anno sta trovando maggiore spazio a discapito del terzino sinistro portoghese. C'è stato anche il periodo di stop per infortunio, ma Olivera è tornato e sotto la guida Calzona sembra essere il prescelto per diventare un punto di riferimento a sinistra.



PARLA L'AGENTE - La prossima stagione per il Napoli potrebbe essere quella dei grandi cambiamenti. Ancora da capire chi ci sarà in panchina, dipenderà tanto anche dal piazzamento in campionato e dalla partecipazione o meno alla prossima Champions League. Da valutare la rosa, gli elementi che ne faranno parte. Tra questi non dovrebbe essere in discussione la presenza di Mathias Olivera. L'ex Getafe ha un contratto ancora lungo e una piccola conferma arriva anche dal suo agente, Pablo Boselli. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Radio Punto Nuovo: "Il ragazzo ora sta molto bene e prosegue il proprio percorso di crescita. Mathias è un professionista ed è un ragazzo che ha ancora tantissimo da dare a questa squadra e a questa piazza. Futuro? Olivera è davvero felice di essere al Napoli".