Un'indiscrezione clamorosa, destinata ad infiammare il calciomercato del Napoli in questa ultima settimana di trattative: Cristiano Ronaldo offerto al club di De Laurentiis e Victor Osimhen destinato a fare il tragitto inverso per accasarsi in un Manchester United alla ricerca di un centravanti proprio per liberare il campione portoghese. Un'operazione che Roberto Calenda, agente dell'attaccante nigeriano, ha smentito seccamente attraverso il proprio profilo Twitter.



E RONALDO? - "Nessuna trattativa in corso, nessuno scambio. Victor Osimhen è un giocatore del Napoli e vuole giocare la Champions col suo Napoli dopo averla conquistata sul campo con orgoglio insieme a mister e compagni", fa sapere il procuratore. Nessuna possibilità dunque per l'ex Lille per traferirsi in Premier League, mentre resta avvolto nel mistero il futuro di CR7. Il suo agente Jorge Mendes è al lavoro da settimane per individuare una squadra che disputi la Champions League e che gli permetta di salutare Manchester nonostante un contratto fino a giugno 2023 e, secondo quanto riferisce il quotidiano spagnolo Marca, potrebbe riprendere quota nelle prossime ore la candidatura dello Sporting Lisbona, il club nel quale Ronaldo è cresciuto.