William D'Avila, procuratore di Victor Osimhen, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Queste le sue parole:



LE CONDIZIONI - "Victor sta molto bene speriamo di rivederlo quanto prima in campo, tra qualche giorno lo rivedremo allenarsi con il gruppo. Il suo processo di adattamento è terminato, peccato per l'infortunio che lo ha bloccato in un momento delicato della stagione".



GATTUSO - "Ha un ottimo rapporto con Gattuso. Con il mister ha un rapporto speciale e parla molto anche durante gli allenamenti".



IL RIENTRO - "Spero che Osimhen possa essere almeno in panchina con la Roma".



OBIETTIVI - "Se non si infortuna può fare più di 20 gol in questa stagione! Osimhen è venuto a Napoli per vincere; vuole arrivare in fondo a tutte le competizioni. Scudetto, Coppa Italia ed Europa League sono obiettivi del gruppo e Victor spera di arrivare in fondo crede molto nella forza del Napoli".