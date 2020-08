Victor Osimhen è il colpo più costoso della storia del Napoli. C'è tanta voglia di vederlo in campo e intanto che si aspetta il suo primo approccio con i compagni arrivano le parole dell'agente, William D'Avila, ai microfoni di gonfialarete.com:



TRASFERIMENTO - "Non so e non voglio parlare di quanto accaduto con i vecchi agenti. Osimhen mi ha contattato dandomi fiducia per il trasferimento. C'erano diversi club e abbiamo discusso con loro. Abbiamo scelto il Napoli perché sportivamente crediamo sia la soluzione più interessante, anche perché chi è arrivato qui nel suo ruolo ha sempre fatto tanti gol. Siamo contenti della scelta".



GATTUSO - "La cosa che conta di più è il feeling e con Gattuso è venuto fuori già dopo la prima chiacchierata. Osimhen è convinto che con lui potrà segnare tanto".



OBIETTIVI - "Vuole vincere la classifica marcatori e diventare l'attaccante più forte in Italia. Vuole ovviamente vincere il campionato, oltre ad andare più avanti possibile in Champions League e in Europa League".



NAPOLI CITTÀ - "La fidanzata e un mio assistente sono stati in città questa settimana e hanno già trovato casa. Era importante che trovasse tutto pronto. Raggiungerà la squadra quando ritornerà ad allenarsi dopo la fine della Champions League".