Tomislav Erceg, agente tra gli altri di Marko Rog, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss parlando anche del futuro del suo assistito.



Queste le sue parole: "Rog è giovane e molto bravo, non ha avuto grandi occasioni ma era a Napoli, una squadra con grandi calciatori e non era semplice. Ha perso il Mondiale e me ne dispiace tanto, meritava di esserci. Non avrà problemi però, perché è bravo e sa giocare bene. Futuro? Non so cosa accadrà, non dipende da me e al momento non sappiamo nulla".