Adrian Aliaji, agente di Amir Rrahmani, difensore del Napoli, in gol contro l'Udinese nel posticipo di ieri, parla a Punto Nuovo Sport Show: " Miglior momento della carriera di Rrahmani? Aspettiamo, magari arriva uno scudetto, ma non farmi dire altro! Amir è un giocatore importante, non ho mai avuto dubbi sul suo livello. Ogni squadra ha bisogno di un Rrahmani: bisogna dare grande merito del suo arrivo a Cristiano Giuntoli. In città sente un grandissimo affetto: questo lo stimola a fare ancora meglio, sempre meglio. Il suo rendimento sarà sempre in continua evoluzione".