Intervistato dal portale gonfialarete.com, l'agente Edgardo Lasalvia, che rappresenta Federico Valverde, centrocampista del Real Madrid, ha parlato del futuro del suo assistito su cui il Napoli ha messo gli occhi:" Resta al Real Madrid al 100%. Zidane gli ha chiesto di restare e a tal proposito non ci sono dubbi. Inoltre bisogna dire che il Napoli non ci ha mai fatto una proposta ufficiale e io non ne ho mai parlato con loro. Sicuramente il Napoli ne ha parlato con il Real Madrid, ma gli è stato detto che il ragazzo non è in vendita".