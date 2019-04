Nicola Innocentin, agente di Amin Younes, è intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24 Live, programma in onda sul canale 296 del Digitate Terrestre Campania.



“Ieri Amin ha fatto divertire tutti. Le parole di Ancelotti sono state di gratificazione, sono state di conferma per quanto già avessimo un’idea chiara, sia da parte nostra che per Ancelotti e Giuntoli.



Vuole restare a Napoli? Sì. Ha un contratto lungo, non c’è necessita di parlare di nulla. Questo è stato un anno travagliato, ecco perché ci sono gli ottimi presupposti per fare benissimo a Napoli l’anno prossimo.



E’ già un giocatore importante, ma ieri ha dimostrato che si può puntare su di lui in futuro anche come titolare. Poi squadre che hanno tanti impegni come il Napoli devono avere vari giocatori di valore".