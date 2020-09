La trattativa che porterebbe Koulibaly al Manchester City stenta a decollare. Il difensore senegalese sembra essere vicino all'addio al Napoli, però manca ancora l'accordo tra il Napoli e i citizens. Intanto arrivano le parole di Alan Prudnikov, procuratore di Oleksandr Zinchenko, terzino dello stesso club inglese. Queste le sue parole ai microfoni di Radio Marte:



"Zinchenko nella trattativa Koulibaly? Lui è nei radar del Napoli, tre anni fa ci sono stati degli incontri. Ma per questo bisogna chiedere all’agente di Koulibaly, del quale abbiamo massimo rispetto così come abbiamo massimo rispetto della dirigenza del Manchester City. Se il City mi chiamasse per inserire Zinchenko nella trattativa? Se dovesse accedere ciò ascolteremmo la proposta del Napoli e cercheremo di vedere cosa fare".