Mario Giuffredi, agente di Elseid Hysaj, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli: "Sabato si affrontano squadre di grande livello. Hysaj tornerà ancora più concentrato di prima per dimostrare tutto il suo valore. In panchina con la Fiorentina in ottica trasferta di Belgrado? Non entro in queste situazioni perché Ancelotti ha il termometro, saprà lui se far riposare Elsi facendo esordire Malcuit. Mi dispiacerebbe vederlo affrontare Biraghi perché sono due miei assistiti. Rinnovo per lui? Ne stavamo parlando in estate, ho sentito Giuntoli in settimana. Ho espresso a Giuntoli le nostre intenzioni e vedranno quali saranno le decisioni societarie".