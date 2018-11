Ieri pomeriggio a Napoli, nella centrale Piazza Carlo III, un branco ha aggredito il calciatore Amir Gassama, giocatore del Gragnano. Come riporta Il Mattino, è stato aggredito, preso a pugni e calci. Queste le sue parole del ragazzo di origini guineane che in estate è stato in prova nella Primavera del Napoli: "Non so perché mi hanno aggredito, forse per il colore della mia pelle, forse per altri motivi che non conosco e nemmeno voglio sapere. L’importante è che ora sto bene e che sia ritornato a casa. So che a Napoli non sono tutti così. Ora sto bene, il prossimo gol lo dedicherò a quei vigliacchi".