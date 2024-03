Napoli ai quarti di Champions se... tutte le combinazioni

Tre settimane dopo la gara d'andata, Napoli e Barcellona ripartono dall'1-1 nell'ottavo di finale di Champions League.. Nella partita d'andata la squadra di Calzona - che proprio in quella sfida ha debuttato sulla panchina azzurra dopo l'esonero di Mazzarri - non aveva fatto neanche un tiro in porta fino al gol di Osimhen arrivato a un quarto d'ora dalla fine a pareggiare il vantaggio ospite firmato da Lewandowski.- Per qualificarsi ai quarti di finale al Napoli serve una vittoria al Montjuic, lo stadio dove il Barcellona sta giocando in questa stagione per i lavori che stanno portando avanti al Camp Nou.. In caso di pareggio le due squadre andranno prima ai supplementari e poi, eventualmente, ai calci di rigore. Da un paio d'anni non esiste più la regola dei gol in trasferta, per questo dopo l'1-1 dell'andata il passaggio del turno apertissimo e in perfetto equilibrio.- Il Napoli che proverà a raggiungere i quarti di Champions League per il secondo anno consecutivo arriva da un pareggio per 1-1 contro il Torino nell'ultima giornata di campionato,, l'ultima sconfitta degli azzurri è dell'11 febbraio scorso a San Siro contro il Milan. In classifica il Napoli è settimo, a -3 dalla zona europea.- Nell'ultima giornata di Liga prima del ritorno degli ottavi di Champions il Barcellona ha vinto 1-0 contro il Maiorca di Muriqi (titolare) e Radonjic (entrato nel finale),. Dopo la sfida contro Osimhen e compagni la squadra di Xavi ne ha vinte due su tre, in classifica sono al terzo posto dietro Real Madrid e Girona e l'ultimo ko è di fine gennaio in casa col Villarreal.