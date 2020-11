Ai microfoni di Radio Marte ha parlato Oma Akatugba, amico giornalista nigeriano di Victor Osimhen. Queste le sue parole:



LE CONDIZIONI - "Si è infortunato contro la Sierra Leone ed è venuta fuori la lussazione alla spalla. Dovrebbe stare fermo per qualche settimana e quindi sarà out per il Milan, sarà poi lo staff del Napoli a doversi occupare del suo recupero".



DALLA NIGERIA - "La fonte? La Nazionale nigeriana, lo staff medico ha fatto pervenire a noi giornalisti che il ragazzo starà fuori per qualche settimana. Osimhen personalmente non mi ha detto niente".