Non solo Kvara: il Napoli è al lavoro per blindare pure Kim. In questo mese di marzo è in agenda un incontro con l'agente del difensore sudcoreano classe 1996 per trattare il rinnovo del contratto in scadenza a giugno 2025. L'obiettivo del club del presidente De Laurentiis è quello di prolungarlo fino al 2027, eliminando la clausola di rescissione o aumentarla rispetto alla cifra attuale di 50 milioni di euro.