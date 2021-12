La giornata di ieri in casaè stata molto movimentata.è arrivata l'ufficialità del suo, operazione rimandata di qualche mese dato che la scorsa estate è stato veramente vicinissimo allo stesso club greco.dato che al momento gli unici centrali difensivi a disposizione di Luciano Spalletti sono Rrahmani e Juan Jesus, con Koulibaly momentaneamente infortunato e che potrebbe rientrare solo a febbraio qualora la Coppa d'Africa dovesse svolgersi regolarmente. De Laurentiis è già al lavoro per rinforzare quel reparto e regalare a Spalletti un uomo in più, forti di aver smaltito un ingaggio pesante come quello di Manolas (4 milioni) e pronti per un investimento.- Ci sono tanti nomi sul taccuino del ds Cristiano Giuntoli.Classe '97, in forza all'Augsburg, non vive un momento personale felicissimo. Solo 3 gare in Bundesliga disputate da inizio stagione causa infortunio, ora è fermo per la positività al Covid-19. Fa della fisicità la sua caratteristica principale, il suo valore si aggira suiIl Napoli lo segue, è pronto per accelerare i contatti ed ottenere informazioni maggiormente dettagliate cercando di strappare un'opportunità.- Altri due profili seguiti dal Napoli per il dopo Manolas sono. I due calciatori sono associati dalla nazionalità, essendo entrambi colombiani. Il primo è un ex Barcellona e attualmente in forza all'Everton.. Così ecco che si pensa ad un prestito con diritto di riscatto, anche se difficilmente un club come l'Everton accetterà questa condizione. Opzione che si pensa anche per arrivare a Lucumí, però di contatti concreti non ce ne sono stati fin qui. Classe '98, è di proprietà del Genk, la società belga non lo lascerà andar via già nel mese di gennaio. In entrambi i casi- Il Napoli valuta delle situazioni "interne", studia in Italia delle opzioni che già conoscono la Serie A.di proprietà del Verona. Buono il suo avvio di stagione, ha affrontato anche il Napoli al Maradona giocando da esterno sinistroIn più il suo procuratore è Mario Giuffredi, che ha già nella scuderia Mario Rui, Politano e Di Lorenzo di proprietà del Napoli.Vista la situazione tranquilla di classifica del Verona, gli azzurri sperano di strappare un. Il Napoli ha iniziato a seguire da vicino anchenegli ultimi mesi. Il difensore ha avuto un grande exploit in questa prima metà di stagione al Frosinone ed il prezzo fissato dai ciociari si aggira suitanti affari sono stati fatti tra le due squadre negli ultimi anni e potrebbe esserci ancora un altro movimento. Giuntoli, infatti, segue con interesseL'idea italiana stuzzica parecchio in casa Napoli, che comunque dovrà fare presto per riuscire a portare un nuovo difensore centrale in rosa già dal prossimo 3 gennaio.