È in corso Napoli-Torino, gara valida per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A. A Napoli si gioca, mentre al nord Italia il calcio è fermo, causa Coronavirus.



Prima del fischio d'inizio la Curva B dello stadio San Paolo di Napoli ci ha tenuto a far sentire la propria vicinanza alle persone coinvolte in questo brutto momento con uno striscione che recita:



"Nelle tragedie non c'è rivalità. Uniti contro il COVID-19".