Sono ore di preoccupazione le ultime in casa Napoli in seguito alla positività di quattordici tesserati del Genoa. Appena due giorni fa, infatti, il club rossoblù era al San Paolo per affrontare proprio gli azzurri.



Così ecco gli attesi tamponi per Gattuso, il suo staff e tutta la rosa. Oggi è previsto il primo giro di tamponi, il cui esito sarà comunicato nella giornata di domani. Dopodiché venerdì sarà effettuato il secondo giro di tamponi e i risultati si avranno sabato, alla vigilia di Juventus-Napoli.