Il difensore spagnolo del Napoli, Raul Albiol ha dichiarato a Radio Kiss Kiss: "Ancelotti è un allenatore vincente. Ci sta trasferendo la sua mentalità e le sue idee. Stiamo lavorando con uno dei più grandi tecnici del mondo e questa per noi è una grande opportunità. Dobbiamo seguire le sue indicazioni ed assimilare il suo modo di fare calcio. E' normale che avere un tecnico così importante ci dia motivazioni e tanta voglia di far bene sin da subito. Dobbiamo crescere con lui e diventare ancora più forti come squadra. Stiamo assimilando le sue idee anche se è ancora presto. Il gruppo si allena con entusiasmo perchè vogliamo essere subito pronti per affrontare una grande stagione".



"Ronaldo alla Juventus? Quando viene nel nostro campionato un campione come Cristiano è chiaro che tutta la Serie A guadagna interesse. L'Italia può tornare ad essere quello che rappresentava negli Anni 90 con tanti fuoriclasse che arrivavano qui. Per quanto riguarda il Napoli, noi dobbiamo solo pensare a far bene e a proseguire sulla strada tracciata in questi anni, puntando sempre più in alto".



"Fabian Ruiz è un grande talento, al Betis ha messo in mostra le sue qualità e sono certo che da noi farà ancora cose più importante, perchè è giovane e ha grandi prospettive".

"Hamsik regista di centrocampo? Se Ancelotti lo vede in quel ruolo, significa che Marek può interpretarlo bene. Hamsik può giocare ovunque, palla al piede è tra i migliori giocatori in assoluto e sicuramente saprà dare il suo contributo fondamentale alla squadra".

"Siamo carichi e siamo decisi a disputare una stagione che ci possa dare grandi soddisfazioni. Il nostro sogno è lo stesso sogno del nostro popolo e insieme cercheremo di raggiungerlo".