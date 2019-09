Raul Albiol, ex difensore del Napoli ora al Villareal, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli:



Hai sentito Koulibaly dopo l’autorete con la Juve?



“Certo, con Kalidou parlo sempre, ci siamo sentiti tutta l’estate. Sappiamo che è uno dei difensori più forti al mondo, deve stare tranquillo e bisogna lasciarlo lavorare. Questa sosta permetterà alla squadra di lavorare e presentarsi meglio alla ripresa. Il Napoli ha tutto per fare un bel campionato nella fase difensiva. All’inizio è normale che si faccia fatica, sono le prime giornate di campionato. In futuro tutto funzionerà”.



Cosa ti manca di Napoli?



“Ho vissuto degli anni bellissimi a Napoli, i miei figli sono cresciuti lì. Mi dimostrano sempre tanto affetto, mi manca un po’ tutto. Ora però sto vivendo una nuova esperienza in Spagna che è vicino casa mia, ma tifo sempre Napoli e sono sempre in contatto con i miei ex compagni. Sono sicuro che sarà un bell’anno per la squadra”.



Come stai adesso fisicamente?



“Ho fatto una buona preparazione questa estate, il ginocchio sta bene e sono contento. Tornare al campionato spagnolo dopo sei anni è importante per me, speriamo di fare un buon campionato. È normale che mi manchi Napoli per tutto l’amore che mi hanno dato i tifosi e la città”