Il Real Madrid blinda Jovic, così il Napoli cambia obiettivi sul mercato in attacco. Secondo la Gazzetta dello Sport, il ds Giuntoli valuta l'iraniano Sardar Azmoun (Zenit San Pietroburgo) e il norvegese Alexander Sorloth, di proprietà del Crystal Palace, ma in prestito ai turchi del Trabzonspor. Come si legge sul Corriere dello Sport, sul taccuino anche i nomi di Boga, Everton, Rashica e Idrissi.