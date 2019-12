La rifondazione di casa Napoli passa o parte dalla Cina. Il club del patron De Laurentiis sta infatti vivendo un ricco intreccio di mercato che riguarda il campionato cinese e proprio dall'Oriente potrebbero partire almeno due importanti operazioni di mercato in entrata e in uscita.



PIACE CARRASCO - Ancora una volta sarà Yannick Ferreira Carrasco ad animare la sessione invernale di mercato. Il 26enne esterno d'attacco ex-Atletico Madrid dopo essere stato corteggiato nelle scorse stagioni prima dall'Inter e poi dal Milan, è finito nel mirino del direttore sportivo Cristiano Giuntoli che già aveva fatto un tentativo prima che il giocatore approdasse al Dalian Yifang.



CALLEJON LA CHIAVE - Proprio il club di Carrasco e di cui l'ex-Napoli Rafa Benitez è l'allenatore, potrebbe rappresentare per Giuntoli la chiave per imbastire una sorta di scambio. Il Dalian Yifang ha infatti più volte chiesto José Maria Callejon, lui sì in scadenza di contratto con il Napoli e pronto a dire addio. Se lo spagnolo troverà l'accordo allora ci sarà il via libera a trattare per Carrasco che ne prenderebbe immediatamente il posto in rosa.