A meno di un mese dal via alla nuova stagione di Serie A, fa rumore l’immobilismo del Napoli in ottica calciomercato. A fronte della cessione di Kim, infatti, sono arrivati solo i riscatti di Raspadori e Simeone, e i tifosi si aspettano qualcosa di più. Secondo i betting analyst, i tempi sono ormai maturi per un colpo a centrocampo: infatti, è Lazar Samardzic a comandare in quota, tra 2,25 e 2,50. Il giovane serbo rappresenta un’ipotesi concreta, più di Teun Koopmeiners, che paga tra 2,50 e 3,50 volte la posta. Molto caldo anche il capitolo esterno destro: in questo caso, prende quota l’idea Adama Traoré, proposto a 2,50, mentre leggermente più indietro ecco il duello tutto italiano tra Riccardo Orsolini e Domenico Berardi, entrambi proposti a 4.