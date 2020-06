È un Napoli nettamente in ripresa quello che abbiamo visto dopo il lockdown. Gattuso ha ridato linfa vitale ai suoi ragazzi che hanno portato a casa la Coppa Italia e ora sono pronti a dare il tutto e per tutto per infastidire l'Atalanta nella lotta per il quarto posto.



Ulteriori stimoli per i giocatori arrivano fuori dal campo, dove sono coccolati dall'affetto e dalla bellezza delle loro mogli e fidanzate. C'è Lorenzo Insigne, il capitano, che è legatissimo alla sua Jenny Darone, ma ne è anche molto geloso, così gli scatti sui social sono ridotti al minimo. Al contrario di Mertens, che vive la sua Kat con grande libertà. Chi non riesce ad esprimere appieno le sue qualità è Lobotka. Ma fuori dal campo se la passa alla grande, con l'arrivo del suo primo figlio e le curve mozzafiato della moglie Daniela Nilzova. Ecco la nostra gallery con alcune delle mogli e fidanzate dei giocatori del Napoli.