Allan, centrocampista del Napoli e del Brasile, ha commentato dal ritiro della nazionale verdeoro il possibile arrivo di James Rodriguez a Napoli.



Queste le sue parole: "Ci piacerebbe molto affrontare l'Argentina ai quarti, ma prima di tutto dobbiamo pensare a noi stessi. Ci sentiamo pronti per sfidare chiunque, non possiamo sceglierci noi l'avversario".



SULLA PARTITA CON IL PERU - "Siamo partiti bene, giocando un buon calcio fin dal 1'. Siamo davvero felici per questa vittoria e non vogliamo fermarci".



SU JAMES AL NAPOLI - "James è un calciatore di qualità mondiale. Se arriverà, ne saremo tutti molto contenti a Napoli".



SU SARRI ALLA JUVE - "Nessuna reazione. È stata una sua scelta e dobbiamo rispettarla. Noi siamo il Napoli e lui ora sarà un nostro avversario, cercheremo di batterlo".