Allan non prende bene il cambio. Il centrocampista brasiliano è stato sostituito da Rino Gattuso al 56' del match con la Fiorentina che vede la squadra di casa in svantaggio 1-0. Allan dopo la sostituzione è corso subito negli spogliatoi senza neanche fermarsi in panchina. Il giocatore era visibilmente arrabbiato.