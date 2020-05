. È una partita ancora aperta secondo la dirigenza partenopea, seguendo alcuniOvviamente, l'ordine non è cristallizzato, anzi. Quindi, così come perche era considerato ad un passo dall'addio, anche per Allan, in casa azzurra c'è la sensazione che possa ancora accadere di tutto, che il saluto alla maglia azzurra non è necessariamente definitivo.Con il rinnovo concluso nel 2018,dell'attuale ingaggio, sfiorando i 5 milioni con i bonus. Il Napoli non trova ricevibile questa offerta e sta aspettando il termine della stagione per comprendere le prospettive della prossima: Europa League, una prospettiva Champions, una stagione senza coppe, tutto può ancora accadere ed un eventuale rinnovo non può che essere indicizzato a quello che sarà il percorso del Napoli che verrà. Inoltre, il club, forte di un contratto ancora lungo può serenamente permettersi di spingere per ottenere un prezzo più alto:per Allan: finora, manca l'affondo decisivo, manca quell'offerta che possa far vacillare il Napoli., può facilmente trovare un accordo con l'entourage di Allan il quale, già qualche mese fa, aveva mostrato gradimento per la situazione.​In conclusione, la sensazione che ad oggi il rinnovo sia abbastanza difficile, mentre la cessione sia abbastanza probabile: il punto di equilibrio con un'offerta soddisfacente non è impossibile da trovare, così da consentire al Napoli di intervenire sul mercato nella ricerca di un altro interno di centrocampo con le caratteristiche segnalate da Gattuso.