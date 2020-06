Come riporta Tuttosport, se dovesse partire Allan, il Napoli proverà a strappare alla Roma Jordan Veretout: "Il 27enne francese sarebbe il profilo giusto per sostituire il brasiliano partente e potrebbe essere utilizzato anche da playmaker. La Roma è in preda ad un grave deficit di bilancio e ha bisogno di vendere, il Napoli proverà a prenderlo per la cifra di 15 milioni"