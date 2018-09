Il centrocampista brasiliano del Napoli, Allan ha dichiarato: "In queste prime tre giornate di campionato ci sono state tante emozioni. A Genova contro la Sampdoria abbiamo sbagliato approccio, ci è mancata cattiveria. Queste due settimane di sosta sono servite per parlare e per non commettere più certi errori".



"Sabato arriva la Fiorentina, c'è chiaramente voglia di rivincita. Quella gara è difficile da dimenticare, venivamo dalla vittoria sul campo della Juve. Era una gara che poteva valere lo scudetto, ma alla fine non è andata bene. Lo scorso anno abbiamo sbagliato pochissimo, quel poco che abbiamo sbagliato ci è costato l'intera stagione, sono errori che non dobbiamo più commettere".