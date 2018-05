Allan, centrocampista del Napoli, parla a Sky Sport in vista della prossima stagione: "Continuare con questo allenatore che ci fa giocare bene sarebbe importante, anche noi in campo ci divertiamo. Dispiace non aver vinto ancora nulla, ma possiamo farlo se manteniamo Sarri. Ci tenevamo tanto per i tifosi che meritavano di vincere lo scudetto. Non finisce qui. Io ho ancora cinque anni di contratto e darò tutto me stesso per far felice questa gente. Difficile dire cos'è mancato. Forse tra un mese, quando sarà finito tutto, ragioneremo con calma e lo capiremo, ma sicuramente abbiamo avuto dei momenti no".