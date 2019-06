Allan, centrocampista del Napoli, ha parlato dopo la vittoria del suo Brasile contro il Perù per 5-0 in Copa America. Queste le sue parole, riportate da TuttoNapoli: "Siamo pronti a sfidare chiunque, in queste competizioni non si può scegliere l’avversario. Guardiamo a noi stessi e poi penseremo all’avversario. Abbiamo iniziato molto bene sin da subito e siamo molto contenti di questa vittoria". Poi sul futuro del Napoli: "James? Mi piacerebbe, è un giocatore di qualità mondiale e se arriverà sarà il benvenuto nel nostro gruppo. Sarri alla Juve? Nessuna reazione. Scelta sua e dobbiamo rispettarla. Dobbiamo pensare solo a noi. Noi siamo il Napoli e lui sarà un avversario e proveremo a batterlo".