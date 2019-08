Allan, centrocampista del Napoli, parla a Sky Sport della corsa scudetto, con la A pronta a iniziare: "Abbiamo ricaricato bene le pile per la prossima stagione. Siamo pronti per il campionato, c'è sempre una battaglia da fare. Ci stiamo preparando bene per Firenze, speriamo di cominciare al meglio. Ho trovato un ambiente molto sereno. In ritiro la squadra ha lavorato bene, ha giocato bene anche col Barcellona nella prima partita. Siamo carichi, abbiamo fatto una buona preparazione. Se possiamo puntare allo scudetto? Certo, ci proviamo. Sono arrivati giocatori forti, che si aggiungono ad un gruppo che ha già fatto tanto bene. Speriamo di toglierci grandi soddisfazioni, speriamo che chi arriva possa dare quel qualcosa in più"