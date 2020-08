Allan sempre più vicino all'addio al Napoli. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, infatti, la trattativa tra gli azzurri e l'Everton per il brasiliano procede a gonfie vele. Distanza di soli due milioni di euro, la fumata bianca può arrivare nei prossimi giorni, tanto che Allan non si sta ancora allenando in gruppo, per evitare rischi inutili.