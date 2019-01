Passi in avanti per il passaggio di Allan al Paris Saint-Germain. In questi giorni sono continui i contatti tra Aurelio De Laurentiis e il club parigino, alla ricerca dell'intesa per il centrocampista brasiliano, individuato da Unai Emery come il rinforzo giusto per la mediana della sua squadra (insieme a Leandro Paredes, in arrivo dallo Zenit San Pietroburgo).



NON C'È SOLO IL PSG - Secondo quanto riporta Radio Crc, è in arrivo l'accordo per quest'operazione, che coinvolgerebbe non solo il Psg, ma anche la Qatar Airways e alcuni fondi immobiliari del Paese arabo. Una cessione che dovrebbe portare nelle casse del Napoli una cifra vicina ai 100 milioni di euro richiesti a inizio gennaio.