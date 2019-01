Il Corriere dello Sport titola sul caso Allan: Parigi tace, De Laurentiis aspetta, Allan si sente preso in giro. “«Ragazzi, non vado da nessuna parte». L’uomo del mercato di gennaio, lusingato da un’offerta faraonica del Psg da 6 milioni a stagione per 4 anni, è lui: tutti gli chiedono e a nessuno sfugge la realtà.

La trattativa tra il Napoli e il PSG non si sblocca: De Laurentiis non fa sconti, vuole 120 milioni di euro tra cartellino e sponsorizzazione (a marchio Qatar Airways), e se il presidente del Paris, Al-Khelaifi, non deciderà di accettare le condizioni entro giovedì, gong del mercato, se ne riparlerà a giugno.

Resto a Napoli. Il concetto è sostanzialmente questo e il giocatore lo ha ribadito a tutti quelli che, soprattutto da quando ha cominciato a seguire un programma differenziato senza prendere parte agli allenamenti della squadra, gli hanno fatto la domanda di rito: vai a Parigi? La certezza grande è che il giocatore ha parlato più volte con Thiago Silva, Neymar e Dani Alves mostrando ogni tipo di gradimento al trasferimento al Psg. Ovviamente: guadagnerebbe 6 milioni a fronte di 2,5 e competerebbe per la Champions. Nessun tifoso, anche il più integralista, potrebbe giudicarlo”