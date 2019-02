Al termine del primo tempo tra Napoli e Torino, Allan ha parlato a Sky Sport: "Abbiamo iniziato molto bene, facendo un primo tempo in cui ci è mancato solo il gol. Non abbiamo concesso nulla, a parte un rimpallo. Dobbiamo tornare in campo tranquilli, senza pensieri e segneremo. Stiamo attaccando bene l'area, serve più cattiveria. Ripartiamo tranquilli e facciamo questo gol".