: c'è l'intesa totale tra il club di De Laurentiis e l'Everton Il centrocampista brasiliano non rientrava più nei piani di Rino Gattuso e della società e ha accettato proprio in queste ore l'offerta in arrivo dalla Premier League. L'ex Udinese. Dopo giorni di trattative, Allan è pronto a ritrovare Carlo Ancelotti dopo l'esperienza insieme proprio al Napoli. Nei prossimi giorni Allan partirà per l'Inghilterra, dove si sottoporrà alle visite mediche di rito e poi firmerà il contratto con l'Everton.- Il Napoli volta pagina ed è già in cerca in cerca del sostituto. Il primo nome nella lista del ds Giuntoli è quello di, che nella stagione appena conclusa ha totalizzato 43 presenze e 7 gol nella Roma di Fonseca. Il Napoli lo conosce bene perché lo segue da tempo, è un profilo che piace anche a Gattuso che vorrebbe aggiungerlo alla rosa.- Veretout ha un contratto fino a giugno 2024 con la Roma e nei giorni scorsi l'agente ha confermato la volontà del giocatore di rispettarlo,. La Roma ha bisogno di cedere per fare cassa, e se dovesse avere difficoltà a piazzare i giocatori in uscita potrebbe essere costretta a fare alcuni sacrifici, tra i quali rientrerebbe anche Jordan Veretout. Intanto Allan saluta il Napoli e va all'Everton, Ancelotti lo aspetta.