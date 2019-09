Tuttosport analizza i problemi di Carlo Ancelotti in vista del match con il Brescia per ciò che concerne la difesa del Napoli. Nikola Maksimovic è uscito dolorante, e con l'espulsione di Koulibaly le risorse sono limitate. Ancelotti potrà contare solo su Manolas e Luperto , in una una difesa sicuramente inedita se Maksimovic non dovesse recuperare.