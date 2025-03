Napoli: allarme McTominay, esce acciaccato

Getty Images

Situazione da monitorare. All'87' della sfida con la Fiorentina, con il risultato di 2-1 per il Napoli, Antonio Conte ha richiamato in panchina Raspadori, per inserire Billing, ma all'ultimo secondo ha cambiato idea.Il centrocampista scozzese, autore di una grande partita, è uscito acciaccato. Da capire l'entità del problema: fino alla fine è stato in dubbio per la partita di oggi. Il motivo? Un sovraccarico muscolare, come confessato da Conte alla vigilia della sfida.

McTominay in questa stagione è stato un valore aggiunto per il Napoli.Conte spera di avere buone notizie nei prossimi giorni: gli Azzurri, prima della pausa per le nazionali, giocherà a Venezia, domenica 16 marzo alle 12.30. In mezzo al campo la coperta è un po' corta. Il Napoli deve fare a meno di Anguissa, infortunatosi contro il Como. Il camerunese non ci sarà al Penzo, nel prossimo turno, tornerà a disposizione per il match contro il Milan, nell'ultimo weekend di marzo.