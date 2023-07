Meno uno alla partenza del ritiro del Napoli, il primo che si terrà a Dimaro dal 14 al 25 luglio. Nella giornata di ieri i primi test atletici di alcuni ragazzi della Primavera e qualche calciatore di rientro dai prestiti. Questa mattina si è visto qualcuno in più, al Konami Training Center di Castel Volturno si è unito chi ha vissuto in maniera diretta (anche da protagonista) l’ultimo scudetto. Come Mario Rui, Olivera, Politano, Lozano e Juan Jesus.​PRIMO ALLENAMENTO - Terminati i test atletici, nel pomeriggio i calciatori si sono ritrovati nuovamente al centro sportivo, dove c’è stato il primo allenamento, la prima sgambata in campo con (e senza pallone). Volto sereno quello di Rudi Garcia, pronto a scherzare con la telecamera e a fare selfie con qualche tifoso. Domattina nuova sessione alle 9, dopodiché la partenza verso Dimaro alle 15:30 dallo Stadio Maradona.