Questa seraper iniziare ad assaporare il campo e testare l'orario in cui affronterà il Venezia per la prima di campionato.All'uscita dei calciatori dalla struttura c'era un piccolo gruppetto di tifosi che ha atteso i propri beniamini. C'erache come al solitocon "Ciao bella gente",sempre disponibile e cordiale. Ma anche il secondo acquisto del Napoli,(portiere classe 1999). Questo il video della serata: