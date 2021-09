Dopo la sesta vittoria consecutiva e un giorno di riposo, il Napoli è tornato a Castel Volturno per preparare il match di giovedì contro lo Spartak Mosca valido per la seconda giornata di Europa League. Ecco il report dell’allenamento di questa mattina:



La squadra ha iniziato la sessione con attivazione e partitina con le porte piccole. ​Successivamente esercitazione tattica. Di seguito la rosa si è divisa in due gruppi. Un gruppo ha svolto lavoro in palestra mentre l'altro è stato impegnato in lavoro di forza in campo. Per Lobotka terapie e allenamento personalizzato in campo.