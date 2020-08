Ottavo giorno di ritiro a Castel di Sangro per il Napoli. Dopo la partenza dei nazionali c’è stato l’arrivo di altri 13 giocatori che ieri si sono uniti al gruppo per la ripresa degli allenamenti.



Allo Stadio Teofilo Patini questa mattina alle 10:30 è iniziato il solito torello al quale ha partecipato anche Gattuso. Successivamente fase di riscaldamento prima di passare ad un lavoro di possesso e riconquista dove Gattuso ha “ringhiato” chiedendo grandissima intensità quasi uscendo lui in pressione. Alla seduta ha preso parte Manolas dall’inizio alla fine. Ieri il greco aveva lasciato il campo per una leggera lombalgia. Fase finale tutta di corsa e preparazione atletica per la squadra, che dopo un’ora e mezza ha terminato la sessione.