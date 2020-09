Dopo la trasferta di Lisbona (senza però riuscire a giocare contro lo Sporting), i giocatori del Napoli ieri hanno avuto un giorno di riposo. Oggi riprendono gli allenamenti in vista dell'inizio del campionato, dato che domenica si giocherà la prima giornata al Tardini di Parma. Ecco il report dell'allenamento di oggi:



La squadra si è allenata sui campi 1 e 2 iniziando la sessione con riscaldamento a secco. Di seguito lavoro aerobico ed esercitazioni di passaggi. Successivamente seduta finalizzata al possesso palla e chiusura con partitina a campo ridotto.



Luperto ha svolto lavoro personalizzato in palestra. Lobotka è rientrato in gruppo. Mario Rui ha svolto allenamento personalizzato in campo.