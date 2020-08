Secondo giorno di allenamento per il Napoli a Castel di Sangro. Questa mattina la sessione è stata a porte chiuse, mentre nel pomeriggio alle 18 la squadra è scesa in campo con oltre 500 spettatori presenti sugli spalti.



C'è stata una prima sessione di riscaldamento con lavoro aerobico per la squadra divisa in due gruppi. Dopodiché lavoro tattico con possesso a partire dal basso fino ad arrivare all'uscita palla al piede costruendo l'azione con tutta la squadra. Finale con partitina in superiorità numerica. Tra questi c'era Osimhen, protagonista anche oggi con una rete festeggiata con grande entusiasmo dai tifosi napoletani.



Mario Rui non ha preso parte all'allenamento, essendosi fermato ieri per infortunio. Al suo posto in campo il classe 2000 Alberto Senese.