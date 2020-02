Seguito da Napoli, Roma e Milan in passato, Augustin Almendra è pronto a lasciare il Boca Juniors. Nessuno sbarco in Europa, però, per il talento argentino, pronto, dalla prossima settimana, a vestire la maglia dell'Inter Miami di David Beckham, che si appresa a fare il suo debutto in MLS. Operazione in prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro.