Il Napoli vuole un colpo a centrocampo e il ds Cristiano Giuntoli si sta muovendo anche su un piano B nel caso in cui non dovesse concretizzarsi l'affare Camara con l'Olympiacos. Si tratta di Zaydou Youssouf, classe 1999 del Saint Etienne con cui il Napoli ha già un principio di accordo e per cui si andrà a trattare con il club solo proponendo un prestito oneroso senza obbligo di riscatto.