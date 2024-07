Calciomercato/Getty

. Il club partenopeo è pronto per annunciare(in arrivo dal Real Madrid) e ora sta accelerando per portare ai piedi del Vesuvio anche il difensore oggi in forza al. Il neotecnico del Napoli ha sottolineato la necessità di migliorare la fase difensiva, le troppe cose che sono andate storte in quel reparto nell'ultima disastrosa annata. E ha individuato proprio inInfatti una prima chiacchierata tra Conte e lo stesso Buongiorno c'è stata già prima dell'Europeo. Ora, invece, è il momento di andare ai dettagli.

I due si sono visti in un ristorante di Milano per arrivare ad un accordo per quanto riguarda le cifre e la durata del contratto per il trasferimento in azzurro. Un nuovo summit è avvenuto anche nella giornata di oggi e si lavora per unLe parti sembrano essere sempre più vicine,- Manca chiaramente una parte fondamentale,Se inizialmente la richiesta da parte del presidente granata, Urbano Cairo, era sui 45 milioni di euro, ora è scesa a 40. Il Napoli è partito con un'offerta da 30. OggiCi si avvicina ad un punto di incontro, la trattativa è oramai in discesa e Conte punta ad avere quanto prima Buongiorno a sua disposizione, individuando magari nel ritiro di Castel di Sangro (dal 25 luglio) l'arrivo del calciatore.