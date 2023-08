Diversi problemi di natura fisica in casa Napoli nel corso del doppio ritiro precampionato. Su tutti emerge Mario Rui, il cui infortunio è più serio rispetto agli altri e resterà fiorì altre 2-3 settimane. Per il resto, fastidi muscolari e contusioni varie. Come Piotr Zielinski che oggi ha terminato anzitempo l’allenamento per una botta al ginocchio. Domani presumibilmente salterà l’amichevole contro il Girona.